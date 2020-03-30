СБР сообщил о положительном тесте на коронавирус у биатлонистки Халиуллиной

30.03.2020, 11:30, Новости дня

Союз биатлонистов РФ (СБР) получил информацию о положительном тесте на коронавирус у биатлонистки Анастасии Халиуллиной, сообщил президент СБР Владимир Драчев.

«Нам сказали, что тест у Анастасии дал положительный результат. Сейчас тренеры по резерву собирают полную информацию, в течение дня у нас будет полная картина. Сейчас и Настя, и ее мама Екатерина находятся в стационаре», – передает РИА «Новости» слова Драчева.

«Я разговаривал с Настей, она говорит, что болезнь прошла, симптомов нет. Скорее всего, вся болезнь, которая проходила в течении 3-4 дней, у нее прошла дома. Был насморк, кашель, температура. Сейчас уже остаточные явления. По сути, она выздоровела еще дома. Повторюсь, ждем окончательную информацию, в том числе от врачей», – добавил он.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

Всемирная организация здравоохранения сообщила в понедельник, что в мире число жертв коронавируса достигло 29 тыс. 957 человек. За сутки выявлено более 63 тыс. новых случаев заражения, 3 тыс. 464 человека умерли. Общее число заразившихся – 634 тыс. 835 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.