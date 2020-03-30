Мишустин поручил предотвратить новые завозные случаи коронавируса

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30.03.2020, 11:30, Новости дня

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил оперативному штабу по борьбе с коронавирусом исключить новые случаи проникновения инфекции в Россию из-за рубежа.

«Особый вопрос – это меры строгого контроля за соблюдением противоэпидемиологического режима», – приводит его слова ТАСС.

На заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса Мишустин напомнил, что в понедельник состоится очередное заседание оперативного штаба во главе с вице-премьером Татьяной Голиковой.

«Я бы просил принять все необходимые решения, чтобы не допустить распространения инфекции и также исключить новые случаи завозного коронавируса», – обратился к Голиковой Мишустин.

Кроме того, он поручил оперативно определить медицинские организации, на базе которых будут развернуты инфекционные койки. Глава кабинета министров предупредил, что «готовность должна быть полная – и места, и необходимое оборудование, и медперсонал».

Правительство выделит 33,4 млрд рублей 77 регионам на обеспечение дополнительных мест в больницах, специализирующихся на лечении коронавируса, добавил Мишустин.

По данным ВОЗ, общее число заразившихся коронавирусом в мире составило 634 тыс. 835 человек, число жертв приблизилось к 30 тыс. человек. В РФ выявлено 1 тыс. 534 случая заражения в 65 регионах, из них больше тысячи – в Москве. Выздоровели 64 человека.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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