 

Уфологи заметили НЛО во время трансляции запуска ракеты SpaceX

30.03.2020, 11:30, Разное

Компания Илона Маска SpaceX запустила с успехом шесть десятков спутников Starlink на орбиту, задействовав для этого ракеты Falcon 9. Во время запуска уфологи заметили якобы НЛО в небесном пространстве.
Искали доказательств существования заявили, что смогли увидеть НЛО серебристого цвета, который наблюдал за ракетой SpaceX во время трансляции запуска спутников Starlink. Известный уфолог Скотт Уоринг отметил, что изучал поведение странного объекта на протяжении 20 секунд. Его фрагменты напоминали серебряную чашу с куполами снизу и сверху, которые отличались большими размерами.

Специалисты NASA объяснили слова уфологов о появлении якобы НЛО. По их мнению, это обычная «космическая перхоть», появившаяся перед видеокамерами. Бывший инженер агентства Джеймс Оберг заметил, что эти пятна могут в действительности являться кем угодно. К примеру, ледяными хлопьями или частями сколотой краски.



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