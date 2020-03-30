 

Moody’s снизило рейтинг ЮАР до “мусорного” уровня

30.03.2020, 11:25, Новости дня

Южноафриканский ранд упал до исторического минимума, после того как международное рейтинговое агентство Moody’s в пятницу снизило суверенный кредитный рейтинг ЮАР до "мусорного" уровня.

Агентство понизило рейтинг на одну ступень — с "Baa3" до "Ba1", сохранив "негативный прогноз".

Понижение рейтинга обусловлено "продолжающимся ухудшением финансовой устойчивости и структурно очень слабым ростом", заявило Moody’s.

"Быстрое распространение вспышки коронавируса усугубит экономические и финансовые проблемы Южной Африки и затруднит появление эффективных политических мер", — считают в агентстве.

Moody’s стало последним из трех крупнейших агентств, которые понизили рейтинг наиболее индустриально развитой экономики Африки до уровня ниже инвестиционного.

Южноафриканский ранд отреагировал на это падением до рекордно низкого уровня в понедельник, пишет Bloomberg. Курс валюты в ходе торгов упал на 2,5% до 18,0863 за доллар, впервые пробив отметку 18 за доллар.

Понижение рейтинга приведет к тому, что ЮАР выпадет из индекса гособлигаций FTSE World Government Bond Index. По данным Morgan Stanley, это может привести к оттоку в размере до 4 миллиардов долларов.



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