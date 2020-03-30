Клепач: началась серьезная перестройка нефтяного рынка

30.03.2020, 11:25, Новости дня

Цена нефти в понедельник 20 марта стремительно на мировых торговых площадках. "Это серьезная начавшаяся перестройка нефтяного рынка", — отметил главный экономист корпорации развития "ВЭБ.РФ" Андрей Клепач на онлайн-форуме "Следующие 20 лет".

До 1 апреля рынок был под давлением заявлений и анонсов стран ОПЕК+, что привело к значительному снижению цены нефти.

Но с 1 апреля начнется реальная конкуренция – контрактов и цен.

Можно ожидать ряд событий ценовой войны, и пандемии, которая затронет многие страны, отметил Клепач.

По оценкам Минэнерго РФ, на рынке из-за пандемии появился избыток нефти — до 15-20 миллионов баррелей в сутки. Такие объемы сложно убрать с рынка, и ситуация ухудшается из—за сложности прогнозирования влияния коронавируса на глобальную экономику, и глобальный спрос на топливо.

В понедельник цена нефти на мировых биржах обновила рекорды падения, наблюдавшиеся с 6 марта 2020 года, когда распалась сделка ОПЕК+ крупнейших стран-нефтепроизводителей по балансировке добыче.

Цена снижается по мере приближения 1 апреля — официальной даты окончания сокращения добычи странами альянса ОПЕК+. К этому событию добавляется глобальная статистика о росте количества заболевших коронавирусом COVID-19 – страны готовы ввести новые ограничения, что сократит спрос на топливо.

Цена нефти европейского эталона Brent в начале торгов на межконтинентальной бирже в Лондоне (ICE) утром упала на 7,8% до $23,1 за баррель (майские контракты), но к 10:35 мск цена скорректировалась до $23,28, согласно данным биржи. Это на 7% ниже закрытия предыдущих торгов. В последний раз такая цена была в ноябре 2002 года.

Через час падение цены превысило 8% — ниже $23, но затем цена вновь вернулась $23,3.

Такие же колебания цен наблюдаются и по другим сортам нефти.

Цена американского эталона WTI снижалась в понедельник на 6% до $20 за баррель, но к 10:35 мск остановилась на $20,3 (-5,9%), а через — $20,4.