 

Из Таиланда в Благовещенск вернулись четыре туриста с температурой

30.03.2020, 11:25, Новости дня

В Благовещенске у прибывших из Таиланда туристов зафиксировали повышенную температуру. Четверо человек на машине скорой помощи немедленно были доставлены в инфекционную больницу, где они сдали анализы на коронавирус, передает ГТРК "Амур".

Всего на борту туристического лайнера находились 239 граждан России. Все пассажиры прошли медосмотр и получили постановления об домашней изоляции.

В общей сложности в регионе проведено более 2,3 тысячи биоматериалов для проведения исследований. В настоящий момент случаев заболевания не зарегистрировано. 

Отметим, что соблюдение предписаний контролируют спецбригады. Сотрудники полиции, регионального Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора провели уже 1,5 тысячи выездов по адресам граждан на самоизоляции. Под наблюдением в медицинских учреждениях находится 41 человек, контактировавшие с больными в других российских регионах.

Также работает круглосуточная горячая линия по коронавирусу по телефону 112. Чаще всего амурчане интересуются порядком наблюдения за вернувшимися из-за рубежа, оформлением больничных и вопросом приобретения медицинских масок. Для помощи людям, которые обнаружили у себя признаки ОРВИ, создано 145 мобильных бригад, которые будут выезжать на дом.

Текст:

ГТРК "Амур"



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