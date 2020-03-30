Мнение: Миллиардер Сосин привез в Москву коронавирус на частном самолете

30.03.2020, 11:20, Разное

Интересная ситуация. Рейсы для обычных граждан в самые “неблагополучные страны” Европы отменили. Но забыли про российских миллиардеров, которым на закон наплевать и которые летают на частных самолетах. Вот и миллиардер Игорь Сосин, уже после объявления пандемии, после всех запретов, полетел в Европу(!) – посетил, в частности, Францию, где ситуация с распространением коронавируса чудовищная (страна закрыта на карантин), и потом частным рейсом прибыл из Франции во Внуково-3. 24 марта!

Через несколько дней, а именно 27 марта, его госпитализировали в Коммунарку с подозрением на коронавирус. Очень жаль, что в комфортную новую больницу, а не во 2 инфекционную больницу города Москвы.

Бизнесмен, кстати, владелец группы компаний одежды “Модус” сейчас. Хотя у него разветвленный диверсифицированный бизнес. А раньше был известен как глава НЭКС, которой пренадлежали магазины “Старик Хоттабыч” по всей стране. Когда в конец 90-х я с ним общался, он был похож на обыкновенного бандюка, которому перепали большие деньги, а сейчас выглядит вполне респектабельно.

Олигарх стал скандально известен благодаря своим “странным” (мягко говоря) сыновьям. Старший сын Сосина убил свою мать в номере казанской гостиницы. Его, кстати, не посадили, а отправили на принудительное лечение. Где он сейчас – неизвестно, возможно – во Франции. А младший сын бизнесмена на свой день рождения заказал рэпера Гуфа, потребовал от того петь песенку, которая ему нравится, а когда Гуф отказался, охранники папы избили рэпера. Видимо, они привыкли, что им тоже все можно. 13-летнему Славе Сосину не понравилось, что артист ему перечит.

На частные самолетики, привозящие из Европы таких вот богатых граждан, надо обратить самое пристальное внимание. Они же будут летать даже после закрытия границ. Но садиться не во Внуково-3, а в аэропортах поменьше по всей стране, а потом оттуда тела богатых граждан повезут на личной машине, куда они скажут. Может, и сразу в Коммунарку.

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