Ректор ГАУГН рассказал об обучении студентов на удаленке

30.03.2020, 11:16, Новости дня

Участник конкурса «Лидеры России. Политика», ректор ГАУГН Денис Фомин-Нилов поделился опытом дистанционного обучения студентов. По его словам, между виртуальным и реальным миром нет никакой разницы.

«Прежде всего это моя служебная обязанность переводить студентов и преподавателей на дистанционный формат обучения, мы в принципе этим занимались и ранее, с 2012 года, активно развивали онлайн-сервисы, электронные СМИ, научные журналы, но теперь нужда заставила, как говорится, произвести ускоренную модернизацию и перестройку многих процессов. В результате мы видим, что если раньше на онлайн-портал университета ГАУГН заходило в день 200-300 человек, то, конечно, после перехода на дистант количество пользователей сравнялось с количеством студентов», – сообщил Фомин-Нилов в интервью Ruposters.

По его словам, различными университетскими сервисами активно пользуются с 10 до 18 ежедневно. Причем те же люди, которые раньше опаздывали на занятия или вовсе не приходили, на дистанционном обучении ведут себя аналогично: «Заявляя, что не могут войти на портал, а в системе человек просто лишний пробел ставит в логине или пытается набрать пароль не латиницей, а кириллицей».

«Аналогично есть 10-15% детей, которые и приходили за полчаса до начала лекций, и в перемену не отставали от преподавателя, задавали вопросы, то же самое стало происходить и в дистанте. Можно сказать, что мир виртуальный с миром реальным на самом деле одинаков, потому и там, и там общаются и коммуницируют люди. Нет никакой разницы», – сказал эксперт.

Фомин-Нилов также прокомментировал стереотип о том, что старшее поколение не умеет работать с соцсетями и интернетом в целом. Как заметил специалист, некоторые молодые люди тоже долго отказывались от мессенджеров, заявляя, что они консерваторы и выступают за реальное общение.

«Вот эта категория людей не имеет возраста, это именно стиль мышления. Конечно, ей сейчас сложно перестроиться. Здесь мы в рамках проекта «МыВместе» призываем всех продвинутых юзеров, пользователей, чтобы они сделали небольшие записи с экрана, как как они заходят, условно говоря, в Zoom или формируют команду в Team, как они приглашают в виртуальные аудитории студентов, как они работают. Знаете, как на Ютубе пользовались популярностью советы от бывалых – типа как положить плитку самостоятельно на кухне или как натянуть потолки. И вот здесь важно, я призывав всех опытных пользователей сетей, мессенджеров, онлайн-платформ не полениться и в качестве взаимопомощи и поддержки делать вот такие небольшие записи роликов, как удобно и хорошо можно наладить все то же самое в онлайне, что делали в традиционной форме», – считает ректор ГАУГН.

Такие ролики можно отправлять в пресс-службы университетов или школ, которые будут распространять их по своим сетям.

«Мы вот сейчас предлагаем то, что у вас дома валяется из техники, обработать дезинфицирующими материалами и отдать соседям, людям во дворе, у которых этого нет. Оказалось даже, что у многих взрослых людей, хорошо знакомых с компьютерной техникой по работе, дома не было нужды ее иметь. Смартфона было достаточно, а сейчас, конечно, его мощности не хватает. Планшеты, ноутбуки можно отдавать. У многих полно техники дома, никто ее не сдает на перепродажу. Поделитесь, но надо на всякий случай обработать спиртосодержащими жидкостями», – призвал Фомин-Нилов.

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