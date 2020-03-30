Мнение: Прошу обратить внимание

30.03.2020, 11:10, Разное

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил власти российских регионов обратить внимание на ограничительные меры, введенные в Москве и Подмосковье в свете пандемии коронавируса и проработать возможность введения аналогичных у себя.

Это сложно не только комментировать, а даже понять. Глава правительства в критической ситуации "просит" обратить внимание и по возможности что-то там такое ввести.

"Город Глупов" Салтыкова-Щедрина становится важнее любой обнуленной конституции просто потому, что в точности определяет все действия российской власти и предсказывает их до полного совпадения с действительностью. Кстати, может провести референдум и принять эту книгу в качестве основного закона? Будет точно более жизненно.

Беспомощность и недееспособность федеральной власти уже невозможно прикрывать никакими лизоблюдскими передачами "Москва. Кремль. Путин". Те ничтожества, которые сидят у руля, в критической ситуации ведут себя, как и положено ничтожествам – то есть, никак.

Вот какой смысл обнулять сроки Путина и давать ему право еще на 12 лет, если он умеет только одно – красиво смотреться на отфотошопленных до полной неразличимости портретах? Любая нестандартная ситуация – и Вождь и Учитель вместе со своей камарильей сразу ныряют в бункер и предлагают либо обратить внимание, либо отнестись с пониманием.