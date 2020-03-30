Нюша продемонстрировала шикарные формы на пикантном фото

30.03.2020, 11:09, Разное

Популярная певица Нюша разместила в соцсетях пикантный кадр с оголенными ягодицами. Подписчики знаменитости удивились, что она решилась на публикацию очень откровенного кадра.

Уже через несколько минут после публикации снимок вызвал волну обсуждений среди интернет-пользователей. На фотографии Нюша запечатлена в черном боди с длинными рукавами на светлом фоне. В подписи к снимку певица отметила, что каждому человеку необходимо быть честным. Большинство подписчиков знаменитости восхитились данной публикацией, отметив идеальную фигуру артистки, которая выгодно подчеркивается выбранным нарядом.

Некоторым данное фото не очень понравилось из-за излишней откровенности, особенно, для молодой матери. За считанные часы пост набрал более 75 000 отметок «Мне нравится».