Далай-лама дал совет, что делать при коронавирусе

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30.03.2020, 11:08, Новости дня

Какой бы сложной ни была ситуация в мире в связи с распространением коронавируса, нужно применять технологии и присущую человеку изобретательность, чтобы с решительностью и мужеством преодолевать трудности, говорится в обращении Далай-ламы XIV.

В заявлении его святейшества говорится, что «несмотря на огромные трудности, с которыми мы сталкиваемся, живые существа, в том числе люди, демонстрируют поразительную способность к выживанию».

«Перед лицом угрозы нашему здоровью и благополучию естественно испытывать беспокойство и страх. Я, однако, нахожу огромное утешение в мудром совете исследовать возникающие в нашей жизни проблемы: «Если мы как-то можем их решить – нужно решать и не испытывать беспокойства; если же их решить невозможно, то беспокойство на этот счет нам не поможет», – отметил он.

Далай-лама приветствовал слаженные действия стран, направленные на ограничение масштабов распространения коронавируса. В частности, он отметил инициативу Индии по созданию фонда чрезвычайной помощи и электронной платформы по обмену информацией, знаниями и опытом для борьбы с распространением COVID-19. «Это станет моделью для преодоления подобных кризисов в будущем», – уверен он.

«Я понимаю, что в результате необходимых карантинов, введенных по всему миру, многие люди претерпевают огромные трудности, лишившись средств к существованию. Для людей, не имеющих стабильного дохода, жизнь – это каждодневная борьба за выживание. Я убедительно прошу всех ответственных лиц делать все возможное для оказания помощи уязвимым слоям населения», – призвал Далай-лама.

Также он выразил признательность медицинским работникам, которые с риском для собственной жизни спасают жизни других людей. «Их служение – это поистине сострадание в действии», – говорится в обращении.

«Питая сердечную заботу о своих братьях и сестрах в разных странах мира, переживающих сейчас эти трудные времена, я молюсь о скорейшем завершении пандемии, дабы все вы вновь обрели мир и счастье», – добавил Далай-лама.

По данным ВОЗ, общее число заразившихся коронавирусом в мире составило 634 тыс. 835 человек, число жертв приблизилось к 30 тыс. человек. В РФ выявлено 1 тыс. 534 случая заражения в 65 регионах, из них больше тысячи – в Москве. Выздоровели 64 человека.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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