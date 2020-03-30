Всех российских туристов вывезли из ОАЭ
30.03.2020, 11:08, Новости дня
Российские и эмиратские авиакомпании завершили вывоз российских туристов, купивших пакетные туры, из Объединенных Арабских Эмиратов, за оставшимися индивидуальными туристами пришлют спецборт, сообщили в генеральном консульстве РФ в Дубае и северных эмиратах.
«Вывоз российских туристов, купивших пакетные туры, силами авиакомпаний завершен, но еще остаются индивидуальные туристы, не сумевшие улететь из-за отмены рейсов, для которых планируется прислать спецборт», – передает РИА «Новости» сообщение консульства.
Там добавили, что с 17 марта ОАЭ смогли покинуть около 35 тыс. россиян.
18 марта стало известно, что власти ОАЭ приняли решение закрыть границы для всех иностранных туристов, в том числе для россиян.
Позже, 26 марта, правительство ОАЭ разрешило авиакомпаниям РФ вывезти туристов из страны.
Премьер-министр Михаил Мишустин пообещал не бросать застрявших за границей россиян.
Накануне в АТОР сообщили, что все российские туристы эвакуированы из Объединенных Арабских Эмиратов.
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