Отец Леди Гаги попросил денег у своих подписчиков и обрушил на себя шквал критики

30.03.2020, 10:54, Разное

Коронавирус поставил рестораторов по всему миру в одинаково затруднительное положение. 64-летний владелец кафе Joanne Trattoria на Манхэттене – Джозеф Джерманотта – рассказал своим подписчикам в Twitter, что ему больше нечем выплачивать сотрудникам зарплату, и попросил неравнодушных сделать пожертвования ему на счет. В ходе акции GoFundMe Джозеф планирует собрать 50 тысяч долларов.

Я делаю все возможное, но мы вынуждены закрыть Joanne на месяц, и нашему персоналу нужна финансовая поддержка. Любая помощь важна! Поскольку наши двери останутся закрытыми дольше, чем предполагалось, нашим сотрудникам все труднее удовлетворять свои базовые потребности – здоровье, питание, страховые расходы, не говоря уже об оплате счетов за аренду и коммунальные услуги,

– написал он в социальной сети.

Однако поддержку ресторатор в своем призыве не нашел. Дело в том, что дочерью Джозефа Джерманотты является певица Леди Гага, которая только за прошлый год заработала 39,5 миллионов долларов.

Леди Гага с отцом Джозефом Джерманотта

Эй, Леди Гага, я должен скинуться за зарплаты сотрудникам твоего отца. Вы не можете заплатить им из своих карманов??

Состояние Леди Гаги около ста миллионов долларов, а еще она – совладелец этого семейного ресторана. Но ее отец только что в Twitter начал собирать 50 тысяч долларов. Только мне кажется, что это полная ***?

– такие комментарии оставили пользователи сети.

Особенно возмутительным общественности видится призыв Джозефа спасти его маленькую тратторию на Верхнем Вест Сайде, учитывая что прошлой зимой Гага приобрела пятиэтажные апартаменты в самом центре Нью-Йорка стоимостью около 30 миллионов долларов.

Леди Гага

Джозефа и его дочь Стефани Джерманотту (настоящее имя Леди Гаги) связывают теплые отношения. Несколько лет назад Леди Гага шутливо произнесла: “Я замужем за своим отцом”. Именно Джозеф Джерманотта был ее главным советчиком на первых порах карьеры и верил в нее тогда, когда никто не верил. Теперь Стефани делает все, чтобы отблагодарить отца. Именно она несколько лет назад открыла для него ресторан итальянской кухни, назвав заведение в честь его любимой сестры, своей родной тети, Joanne. После – вместе с отцом выпустила поваренную книгу, сборник семейных рецептов.