Коронавирус: последние новости сегодня, 30 марта 2020 года
30.03.2020, 8:54, Разное
Коронавирус в мире
Общее число заболевших COVID-19 составило 723,3 тысячи, за сутки коронавирусом заразились более 59 тысяч человек. Выздоровели около 150 тысяч человек, также зафиксировано 3,1 тысячи новых смертей.
По количеству новых заболевших лидируют США – 142 тысячи человек и плюс 18,8 тысячи за последние сутки. Заразившиеся в других странах:
- Италия – 97,6 тысячи человек (плюс 5,2 тысячи случаев)
- Китай – 81,4 тысячи (плюс 45)
- Испания – 80 тысяч (плюс 6,8 тысячи)
- Германия – 62,4 тысячи (плюс 4,7 тысячи)
Коронавирус в России
На 29 марта сообщалось о 1534 случаях заражения коронавирусом в России. За те сутки в нашей стране было подтверждено 270 диагнозов “COVID-19”.
Больше всего зараженных в Москве – 1014. За сутки выявлено 197 случаев. В Московской области – 27, в Санкт-Петербурге – пять. В столице сообщалось о 1014 выявленных случаях заражения коронавирусом, в том числе шести летальных исходах. Всего по России на воскресенье было подтверждено 1534 случая заражения.
Коронавирус становится менее агрессивным, его распространение в апреле может пойти на спад. С обнадеживающим заявлением выступил заведующий отделом науки 67-й московской больницы профессор Владимир Шумилов.
“Я считаю, прогноз весьма благоприятный”, – приводит его слова РИА Новости.
Полная самоизоляция
С 30 марта из-за коронавируса в Москве и области вводится обязательная самоизоляция вне зависимости от возраста. Покидать жилище можно будет только в случае:
- обращения за экстренной медицинской помощью
- угрозы жизни и здоровью
- следования к месту работу (если она не приостановлена)
- похода в продуктовый и зоомагазин, аптеку, салон связи, банк
- выгула домашних животных
- выноса мусора
Между тем граждане могут беспрепятственно приезжать в столицу и выезжать из нее. Для отслеживания перемещений по городу будет развернута умная система.
Что происходит в Коммунарке
Большинство заболевших коронавирусом в Москве содержатся в больнице №40 в Коммунарке. В клинике находятся 348 человек, сообщил главврач Денис Проценко.
За истекшие сутки там умерли два зараженных COVID-19 пациента. Одному из них было 80 лет, течение болезни осложнялось острой сердечной недостаточностью.
Другому умершему было 69 лет. У него диагностировали сахарный диабет, пациент провел трое суток на аппарате искусственного дыхания. Таким образом, общее число смертей от коронавируса в России достигло восьми.
МестоЗаразилисьУмерлиМосква10146Россия (без Москвы)5082Италия97,68910,779Весь мир723,30034,057Коронавирус |В мире | В России | В Москве
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