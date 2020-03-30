 

Владимир Путин отреагировал на смерть Юрия Бондарева

30.03.2020, 10:54, Разное

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам скончавшегося писателя Юрия Бондарева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря лидера страны Дмитрия Пескова.

По его словам, произведения Юрия Бондарева особенно ценят люди старшего поколения. Его творчество стало прекрасным примером повествования о героическом прошлом народа.

Напомним, что Юрий Бондарев умер на 96-м году жизни в Москве. Писатель участвовал в Великой Отечественной войне. В числе его наиболее выдающихся работ – произведения “Батальоны просят огня”, “Горячий снег” и “Тишина”, передает URA.ru.



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