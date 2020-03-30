 

Стартовали продажи смартфона ZTE Axon 11

30.03.2020, 10:53, Разное

Компания ZTE Corporation объявила о старте продажи флагманского смартфона ZTE Axon 11. Производитель телекоммуникационного оборудования и мобильных телефонов в КНР заявил, что гаджет является «исключительным» по нескольким характеристикам.
Во-первых, ZTE Axon 11 – самый легкий и тонкий смартфоном 5G в своей ценовой категории. Во-вторых, новинка – единственный мобильный телефон 5G в классе Axon с изогнутым экраном. В-третьих, у ZTE Axon 11 самая узкая нижняя рамка в своем классе.

Устройство оснащено 6,47-дюймовым экраном с разрешением 2340х1080 пикселей, передней камерой на 20 мегапикселей, четверной основной камерой с модулями 64, 8, 2 и 2 мегапикселей. Аппаратной платформой ZTE Axon 11 является однокристальная система Qualcomm Snapdragon 765G. Емкость аккумулятора составляет 4000 мА•ч.

Отметим, что на китайском рынке ZTE Axon 11 версии 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ EFC стоит 380$. Версию 8/128 ГБ можно купить за 422$, а 8/256 ГБ – за 479$.



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