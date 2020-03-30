Китайский вирусолог назвал вероятное время для спада пандемии COVID-19

30.03.2020, 10:53, Разное

Китайский вирусолог шанхайской клиники «Хуашань» Чжан Вэньхун назвал вероятное время для спада пандемии COVID-19. Об этом информирует интернет-издание «Слово и Дело».

По словам специалиста, динамика распространения коронавирусной инфекции снизится осенью, примерно в октябре текущего года. Предположение вирусолога, которое он сделал в ходе видеоконференции по проблеме распространения COVID-19 с участием ведущих китайских и зарубежных экспертов, было опубликовано на сайте «Народные Новости». Однако участники мероприятия не пришли к единому выводу о том, что повышение температуры оказывает пагубное влияние на коронавирус нового типа.

Кроме этого, участник конференции профессор Лу Шань заявил, что численность пациентов с легкой формой болезни составляет 80% от общего количества зараженных, поэтому стоит направить все усилия на принятии мер в ответ на изменения коронавируса. По словам вирусолога Цзинь Дунъянь, нужно опасаться дальнейшего распространения COVID-19 по всему миру. Вероятность взятия пандемии под контроль в течение года составляет 40%.

Отмечается, что конкретных временных рамок до полного исчезновения COVID-19 пока нет. На полную победу над инфекцией в мире пока рассчитывать не приходиться.