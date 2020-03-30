Мнение: К началу “выходной недели”

30.03.2020, 10:50, Разное

О мерах предпринимаемых в Подмосковье (как продолжение московских мероприятий).



Стоит отметить "пока не нужны".

Полагаю, в течение недели, что-то подобное и у нас будет. У нас катера через бухту на Северную перевели на особый график и закрыли автовокзал (по сути элемент частичного закрытия города).

По Крыму Аксенов потребовал "проредить" рынки, чтобы торговцы располагались подальше друг от друга.

PS. Трамп заявил, что оптимистичный сценарий эпидемии в США – 100 000 – 200 000 погибших.