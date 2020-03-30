Юристы разъяснили условиях оплаты работы в неделю выходных

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30.03.2020, 10:48, Новости дня

Требование некоторых недобросовестных работодателей к своим сотрудникам работать в обычном режиме во время недели, объявленной в РФ выходной в целях предотвращения распространения коронавируса, нарушает закон, заявили юристы.

«Выходная неделя объявлена, вы можете не работать, в том числе и удаленно. Заставить сотрудников под любым предлогом выйти на работу в эту неделю просто невозможно, поскольку всем постановлено отдыхать – быть дома и фактически соблюдать режим самоизоляции», – сообщил «Царьграду» юрист Игорь Скрипка.

По его словам, несмотря на требование работодателя, сотрудник вправе не выходить на работу, а остаться дома. Более того, он может обратиться в трудовую инспекцию с жалобой о нарушении прав. Такое обращение можно подать анонимно, и работодатель не узнает, кто его «сдал».

«Инспекция труда обязана выехать на место, среагировав на обращение. Совершенно не обязательно называть имя, фамилию, отчество того сотрудника, который пожаловался», – сказал профессор кафедры экономики труда и управления персоналом РЭУ им. Плеханова Павел Журавлев.

Эксперты при этом советуют взвесить «за» и «против», поскольку штраф, наложенный на компанию, будет немаленьким – до 1 млн рублей, – и в итоге он может ударить по сотруднику, оформившему жалобу.

Скрипка уточнил, что работодателей не обязывают оплачивать в двойном размере труд тех, кто работает в эти дни в обычном режиме.

Напомним, президент Владимир Путин в минувшую среду в ходе своего обращения к россиянам заявил, что следующая неделя (30 марта – 5 апреля) в РФ будет нерабочей, и подписал соответствующий указ. Такую меру глава государства принял с целью предотвращения распространения в стране коронавируса.

По данным ВОЗ, общее число заразившихся коронавирусом в мире составило 634 тыс. 835 человек, число жертв приблизилось к 30 тыс. человек. В РФ выявлено 1 тыс. 534 случая заражения в 65 регионах, из них больше тысячи – в Москве. Выздоровели 64 человека.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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