Назван срок запуска в серию отечественных двигателей для «Ансата» и Ка-62

30.03.2020, 10:30, Новости дня

«Ростех» запустит в серию отечественные двигатели для вертолетов «Ансат» и Ка-62 в 2024-2025 годах, сообщил исполнительный директор корпорации Олег Евтушенко.

«Мы уже реализуем два проекта по созданию отечественных двигателей для «Ансата» и Ка-62 на предприятии «ОДК-Климов». Сейчас завершен этап эскизно-технического проектирования, определен конструктивный облик двигателей. По заложенным характеристикам двигатели будут превосходить зарубежные аналоги, обладать большим потенциалом развития и отвечать современным требованиям рынка. Поставку серийных двигателей на рынок планируем осуществить в 2024-2025 году», – приводит его слова РИА «Новости».

Сейчас на оба вертолета устанавливается турбовальный двигатель Ardiden 3G компании Turbomeca. Протокол о намерениях по установке данного силового агрегата на Ка-62 был подписан 21 февраля 2010 года.

Ранее планировалось, что российский двигатель для вертолета Ка-62 на замену французскому будет запущен в серию в 2023 году.

Евтушенко также сообщил, что самолеты отечественного производства заполнят небо над Россией до 2030 года. Отвечая на вопрос, когда это произойдет, он сообщил, что сначала нужно определиться со стратегией развития авиационной промышленности России. «Могу сказать, что в этом десятилетии точно», – заверил исполнительный директор Ростеха.

Кроме того, он сообщил, что российские истребители пятого поколения Су-57 выполнили уже несколько тысяч испытательных полетов. По его словам, разработчики используют результаты испытаний, а также в данном случае и результаты работы комиссии по расследованию прошлогоднего инцидента для того, чтобы сделать Су-57 еще более совершенным.