 

Цена барреля нефти Brent упала до минимума с ноября 2002 года

30.03.2020, 10:30, Новости дня

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года в ходе торгов на Лондонской бирже снизилась на 7,9% – до 22,97 за баррель.

В последний раз цена нефти сорта Brent находилась на таком уровне в ноябре 2002 года, напоминает ТАСС.

Ночью стоимость нефти марки WTI опускалась ниже 20 долларов за баррель, впервые с 2002 года, и доходила до отметки в 19,92 доллара за баррель.

Утром понедельника мировые цены снижались более чем на 4% по основным маркам: Brent падала до 26,78 доллара за баррель, WTI до 20,51 доллара за баррель.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему Европа и США не покупают дешевую нефть из Саудовской Аравии.



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