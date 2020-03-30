Башкирия планирует ввести режим самоизоляции

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30.03.2020, 10:30, Разное

В Башкирии планируют ввести режим самоизоляции для жителей региона. Известно, что Москва, Московская и Мурманская области ввели карантин на своей территории.
Данные меры местными властями вводятся для того, чтобы снизить уровень инфицирования граждан. На сегодняшний день в мире нет лекарств против вируса COVID-19, но исследователи и медики говорят, что самый лучший способ остановить распространение коронавируса – это карантин, изоляция. Люди должны прекратить посещать общественные места, в связи с чем уже не работают некоторые организации, ТРЦ, спортивные секции, детские площадки, учебные заведения и т. д. Все, кто прибывает из других стран, где зарегистрированы случаи заражения, должны самоизолироваться на 14 дней.

В РФ на сегодняшний день цифра зараженных COVID-19 близится к 1500 человек, также увеличивается и цифра смертельных случаев.



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