Эвакуированный из Вьетнама украинец кричал в Борисполе “Еб…чая Украина!”. Видео

30.03.2020, 10:27, Новости дня

29 марта в аэропорту Борисполь один из пассажиров рейса VN9061 Хошимин – Киев, на котором в Украину прибыли эвакуированные из Вьетнама граждане, крикнул “Еб…чая Украина!”.

Видео он опубликовал в Instagram Stories, но после критики удалил. К тому времени его успел сохранить блогер Мирослав Олешко и выложил в Facebook.

Рейс VN9061 приземлился в Киеве днем 29 марта. На его борту, по данным посольства Украины во Вьетнаме, находилось 234 пассажира. Издание Báo ảnh Việt Nam сообщило, что во Вьетнам на этом самолете вернулись 74 гражданина этой страны. Рейс туда и назад профинансировал вьетнамский бизнесмен, председатель корпорации Vingroup Фам Нят Выонг. По прилете в Киев пассажиры рейса, как свидетельствует видео очевидцев, отказались отправляться на обсервацию, прорвали кордон и вырвались из здания аэропорта.

Этот момент на видео снимал и один из пассажиров рейса, который в Instagram пользуется ником usi.izhik.

“Нас незаконно удерживают на территории [аэропорта]. Прорываем”, – комментировал usi.izhik происходящее.

На другом видео он сказал: “Порвали оборону. Прорвали, с…ка. Еб…чая оборона. Еб…чая Украина”.

Прибывший с Вьетнама в Борисполь: «Е**чая Украина».Давайте сделаем персонажа известным, найдем и оштрафуем с помощью полиции на 30 000 грн.Как и уродов (в том числе в красной куртке), которые нападали на сотрудников, пытающихся обезопасить нас – граждан Украины.Обновлено: вот наш "герой" https://instagram.com/usi.izhik Posted by Myroslav Oleshko on Pühapäev, 29. märts 2020

После критики в соцсетях usi.izhik записал видеообращение с извинениями.

“Это было сказано на эмоциях после долгого перелета. Я и правда как бы считаю Украину своей родиной и люблю ее, отчасти поэтому и вернулся. Переждать напасть гораздо приятнее дома. Я хочу попросить прощения у всех, кого мог обидеть”, – сказал мужчина.

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Прошу прощения у всех кого мое высказывание про Украину зацепило или обидело. ТК эта фраза была связана на эмоциях в связи в предисторией.

Публикация от Усы (@usi.izhik) 29 Мар 2020 в 5:21 PDT

В другом видео он рассказал, что их не предупреждали об обсервации. По прилете в Украину прямо в самолете они “заполнили бумажки на самоизоляцию”.

“Это несмотря на то, что во Вьетнаме, откуда я прилетел, эпидемиологическая ситуация гораздо лучше, чем в Украине… Заразиться во Вьетнаме была гораздо меньшая вероятность, нежели сделать это в Украине (по состоянию на 30 марта, по официальным данным, во Вьетнаме 194 пациента с коронавирусной инфекцией, смертельных случаев не зафиксировано. – “ГОРДОН”)”, – заявил мужчина.

По его словам, пассажиров долго не выпускали из здания аэропорта, в какой-то момент они поняли, что “те слухи, которые были про какой-то там карантин, скорее всего, они хотят реализовать”.

“Нам сказали: “Подходите к автобусу”. Никто ничего не объяснял. Мы подходим, там стоит какой-то мужичок (я не знаю, кто это, вероятно, какой-то их главный человек) и рассказывает, что [вас ждет] самоизоляция, обсервация, едем куда-то за свои деньги”, – сказал usi.izhik.

Он заявил, что никто им не показал никаких официальных документов о необходимости обсервации, не дал детальных объяснений, поэтому люди, уставшие после долгой дороги, решились вырваться из здания аэропорта.

“Что представляет из себя обсервация? Нас всех загоняют в какой-то отель (повторюсь: за свой счет). Не в больницу, а в отель, где у нас есть доступ друг к другу… Если ты был здоров, то, условно, ты можешь заразиться – и все, потом выйдешь заражать своих родственников, вместо того чтобы посидеть на самоизоляции. Возможно, кто-то таким образом хочет поддержать отели, думаю, они сейчас простаивают, а тут какой-то денежный приток”, – заявил мужчина.

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Публикация от Усы (@usi.izhik) 29 Мар 2020 в 4:40 PDT

Украина эвакуирует граждан из других стран из-за вспышки коронавирусной инфекции. 23 марта МИД Украины призвал граждан, которые находятся за рубежом, вернуться домой в ближайшие пять дней. Страна прекратила регулярное авиасообщение с полуночи 28 марта. МИД рекомендовал соотечественникам, которые находятся за границей, не покупать авиабилеты на рейсы, запланированные на даты после 27 марта, а по возможности остаться в стране пребывания.

29 марта правительство приняло решение об обязательном соблюдении режима обсервации всеми украинцами, которые возвращаются из-за границы.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 30 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 723 тыс., из них 34 018 человек умерли, более 152 тыс. выздоровели.

В Украине, по данным Минздрава на утро 30 марта, зарегистрировано 480 случаев инфицирования коронавирусом, 11 из них закончились летально.