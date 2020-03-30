Чаще всего COVID-19 в Украине болеют женщины – Ляшко

30.03.2020, 10:27, Новости дня

Главный санитарный врач Украины – заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сегодня на брифинге рассказал о статистике заразившихся коронавирусной инфекцией в Украине. Об этом сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

22% инфицированных – люди от 50 до 59 лет, 21% – от 30 до 39 и 20% – люди в возрасте от 40 до 49 лет. По словам Ляшко, чаще COVID-19 в Украине болеют женщины – 52%.

Главный санврач подчеркнул, что все люди, которые возвращаются в Украину при помощи дипломатических ведомств, будут в обязательном порядке проходить обсервацию в местах, обозначенных местными властями. Срок обсервации – 14 дней.

Кроме того, все контактные лица с установленными заразившимися обязаны самоизолироваться на 14 дней. За этим будет установлен жесткий контроль.

По состоянию на 10.00 30 марта в Украине зафиксировано 480 случаев коронавирусной болезни COVID-19. 11 человек умерли, шесть – выздоровели.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 30 марта коронавирусной инфекцией в мире заразилось 722 435 человек. Число жертв COVID-19 достигло 33 997, выздоровели 151 991 человек.