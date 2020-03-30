В Украине зарегистрировано 480 случаев заражения коронавирусной инфекцией

30.03.2020, 10:27, Новости дня

По состоянию на 10.00 30 марта в Украине зафиксировано 480 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Украины в Telegram-канале “Коронавірус_інфо”.

11 человек умерли, шесть – выздоровели.

Таким образом, за сутки в Украине было зафиксировано 62 новых случая:

Винницкая область – 23 случая;

Волынская область – два случая;

Днепропетровская область – восемь случаев;

Донецкая область – шесть случаев;

Житомирская область – пять случаев;

Закарпатская область – один случай;

Запорожская область – 11 случаев;

Ивано-Франковская область – 41 случай;

Кировоградская область – четыре случая;

город Киев – 102 случая;

Киевская область – 49 случаев;

Львовская область – шесть случаев;

Луганская область – два случая;

Одесская область – восемь случаев;

Полтавская область – один случай;

Ровенская область – 11 случаев;

Сумская область – девять случаев;

Тернопольская область – 60 случаев;

Харьковская область – один случай;

Херсонская область – один случай;

Хмельницька область – два случая;

Черновицкая область – 75 случаев;

Черкасская область – 50 случаев;

Черниговская область – два случая.

Данные с временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют, отметили в Минздраве.

Утром 29 марта в Украине было подтверждено 418 случаев заболевания. В Украине чаще всего болеют COVID-19 люди в возрасте от 31 до 40 лет.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 30 марта коронавирусной инфекцией в мире заразилось 722 435 человек. Число жертв COVID-19 достигло 33 997, выздоровели 151 991 человек.