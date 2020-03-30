В Украине зарегистрировано 480 случаев заражения коронавирусной инфекцией
30.03.2020, 10:27, Новости дня
По состоянию на 10.00 30 марта в Украине зафиксировано 480 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Украины в Telegram-канале “Коронавірус_інфо”.
11 человек умерли, шесть – выздоровели.
Таким образом, за сутки в Украине было зафиксировано 62 новых случая:
Винницкая область – 23 случая;
Волынская область – два случая;
Днепропетровская область – восемь случаев;
Донецкая область – шесть случаев;
Житомирская область – пять случаев;
Закарпатская область – один случай;
Запорожская область – 11 случаев;
Ивано-Франковская область – 41 случай;
Кировоградская область – четыре случая;
город Киев – 102 случая;
Киевская область – 49 случаев;
Львовская область – шесть случаев;
Луганская область – два случая;
Одесская область – восемь случаев;
Полтавская область – один случай;
Ровенская область – 11 случаев;
Сумская область – девять случаев;
Тернопольская область – 60 случаев;
Харьковская область – один случай;
Херсонская область – один случай;
Хмельницька область – два случая;
Черновицкая область – 75 случаев;
Черкасская область – 50 случаев;
Черниговская область – два случая.
Данные с временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют, отметили в Минздраве.
Утром 29 марта в Украине было подтверждено 418 случаев заболевания. В Украине чаще всего болеют COVID-19 люди в возрасте от 31 до 40 лет.
Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на утро 30 марта коронавирусной инфекцией в мире заразилось 722 435 человек. Число жертв COVID-19 достигло 33 997, выздоровели 151 991 человек.
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