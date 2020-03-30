В Узбекистане из-за коронавируса с 30 марта запретили пользоваться личным автотранспортом
30.03.2020, 10:25, Новости дня
Власти Узбекистана из-за коронавируса запретили пользоваться транспортом в личных целях в период с 06.00 30 марта по 00.01 20 апреля. Такое решение приняла Специальная республиканская комиссия по предупреждению распространения COVID-19, сообщает узбекская служба Радио Свобода.
Передвигаться по стране в это время смогут только транспортные средства со специальным стикером. Личным транспортом в это время разрешено пользоваться только в экстренных случаях: роды, серьезные травмы и другие ситуации, представляющие опасность для жизни человека.
Специальный стикер власти Узбекистана будут выдавать:
Служебным машинам организаций, которые занимаются продажей и поставками продуктов питания, лекарств и других медицинских изделий. Это также касается личных автомобилей работников данных организаций;
Автомобилям юридических и физических лиц, которые занимаются аптечной деятельностью, а также производством и торговлей санитарно-гигиенических изделий (средства защиты и дезинфекции);
Транспортным средствам, которые принадлежат лицам, принимающим участие в строительстве больниц для зараженных коронавирусом в Ташкенте и Ташкентской области.
Без специальных стикеров могут передвигаться:
Транспортные средства сотрудников дипломатической службы Узбекистана и других стран, а также членов делегаций международных организаций, приглашенных Министерством иностранных дел Узбекистана;
Машины организаций, которые оказывают коммунальные услуги населению и организациям (газ, электроэнергия, теплоснабжение, холодная вода, канализация и другие);
Машины организаций, оказывающих услуги связи, и перевозящих почтовые отправления компании “Узбекская почта”;
Служебный транспорт коммерческих банков;
Машины организаций, которые оказывают медицинские и эпидемиологические услуги;
Транспорт правоохранительных органов, а также специальных и спасательных организаций.
Транспорт категорий N1,N2 и N3 (грузовые автомобили) и транспорт категории М1 (имеющий, кроме места водителя, не более 8 пассажирских мест) – с одним пассажиром, перевозящий продукты сельского хозяйства;
Транспортные средства хокимов и заместителей хокимов областей, городов и районов;
Линейное такси, имеющее лицензию на перевозку пассажиров, но лишь в пределах одного административного района, в котором оно зарегистрировано и только для оказания курьерских услуг и услуг доставки, без пассажиров,
Транспорт организаций доставки (кейтеринга), а также транспорт организаций по перевозке пассажиров, оказывающий услуги доставки;
Личный транспорт, направляющийся в медицинское учреждение или возвращающийся из него в случаях, связанных с оказанием неотложной медицинской помощи (беременность, телесные повреждения, другие угрожающие жизни ситуации);
Специальный автотранспорт, обслуживающий церемонии похорон;
Автотранспорт, сопровождаемый автомобилями дорожно-патрульной службы.
В Узбекистане с прошлой недели действует режим чрезвычайной ситуации: выходить из дома по сути запрещено. За вождение личного автомобиля без специального стикера с этой недели придется заплатить штраф в размере 1 115 000 сумов (120 долларов США).
По последним данным Минздрава, в Узбекистане коронавирусом больны 145 человека, два из них умерли. Во всем мире коронавирусом больны более 666 тысяч человек, более 30 тысяч уже скончались.
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