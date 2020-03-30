Левада-Центр: Почти две трети россиян против того, чтобы президент был старше 70 лет

30.03.2020, 10:25, Новости дня

Почти две трети россиян (62%) выступают за введение предельного возраста президента РФ. Они против того, чтобы глава государства был старше 70 лет. Об этом свидетельствуют данные опроса “Левада-Центра”, пишут “Открытые медиа”.

35% респондентов не хотят, чтобы президентом России был пенсионер, еще 23% считают, что он должен быть не старше 70. Только 31% россиян считают, что возраст ограничивать не следует. Сейчас Владимиру Путину 67 лет, его четвертый срок заканчивается в 2024 году. 50% опрошенных выступают за сменяемость власти, 37% против.

“Результаты опроса показывают накопление негатива и рост недовольства действующей властью”, – отмечает директор “Левада-Центра” Лев Гудков. По его словам, год назад 54% респондентов выступали за сохранение Владимира Путина у власти после 2024 года. Нынешние результаты опроса говорят о том, что большинство граждан не хотят видеть действующего президента на последующих сроках.

Предыдущий опрос “Левада-Центра” показал, что конституционную поправку об обнулении сроков Владимира Путина одобряют 48% россиян, против – 47%. При этом видеть Путина на посту президента и после 2024 года хотели бы 46% респондентов (против 54% в июле 2019 года), а не хотели бы – 40%. Принятие поправки у 31% респондентов вызвало позитивные эмоции – удовлетворение и надежду, а у 36% – недоумение и возмущение.

22 апреля должно было пройти общероссийское голосование по поправкам к Конституции. Среди уже принятых Госдумой, Советом Федерации и региональными парламентами поправок есть одна, которая прописывает обнуление сроков правления Владимира Путина. Она дает ему право снова избираться президентом и в случае победы руководить страной минимум до 2036 года.

25 марта Владимир Путин выступил со специальным обращением к россиянам по поводу коронавируса и сообщил, что из-за вспышки болезни было принято решение перенести всеобщее голосование по поправкам к Конституции РФ.