 

Ноль баллов в “час пик”: дороги Москвы опустели из-за карантина

30.03.2020, 10:10, Новости дня

Утро понедельника, час пик и полупустые дороги: обычно такую картину в Москве можно наблюдать лишь один раз в году – утром 1 января. Правда, сейчас повод остаться дома у столичных жителей – отнюдь не праздничный.

Загруженность автомобильных дорог Москвы утром 30 марта составила невообразимые 0 баллов. По данным сервиса “Яндекс.Пробки”, такая картина прослеживается на протяжение всего утра понедельника, начиная с 7 утра и по настоящее время.

Отсюда можно сделать вывод, что многие столичные жители все же придерживаются режима самоизоляции и удаленной работы, который введен московскими властями в качестве меры против распространения коронавируса.

Отмечается, что движение автомобилей вылетных магистралях, внешней и внутренней стороне МКАД, Третьем транспортном кольце и Садовом кольце остается свободным. Зафиксированы лишь небольшие локальные затруднения на отдельных светофорах и сложных развязках.

Пресс-служба Департамента транспорта Москвы уточнила, что по состоянию на воскресенье 21:00 в Москве было зафиксировано на 34% меньше личного автотранспорта, чем в аналогичный период три недели назад. При этом количество ДТП сократилось аж на 84%, а все столичные дороги в целом были свободнее сразу на 70%.

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АвтоВести



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