8 компаний космической отрасли, столкнувшихся с проблемами из-за коронавируса

30.03.2020, 10:10, Новости дня

Эпидемия коронавируса никого не оставила в стороне. Экономика многих стран находится в крайне непростом положении, многие отрасли переживают полномасштабный кризис, выход из которого будет продолжительным.

Не осталась в стороне и аэрокосмическая отрасль, которая также начинает ощущать негативные последствия эпидемии.

Ниже мы расскажем о компаниях аэрокосмической отрасли, которые столкнулись с проблемами из-за эпидемии коронавируса.

NASA

NASA ограничивает количество сотрудников, работающих на площадках. Большинство сотрудников компании перешло на удаленную работу. После того, как два сотрудника компании заразились вирусом, компания перевела сотрудников на обязательную удаленную работу.

Это привело к задержкам строительства телескопа James Webb Space Telescope. Планируется, что запуск будет отложен до 2021 года.

Кроме того, возникли большие сомнения относительно сроков запуска других проектов компании, в частности, миссии на Марс, запланированной на июль и миссии на Луну.

Bigelow Aerospace

Согласно данным СМИ, расположенная в штате Невада компания Bigelow Aerospace временно приостановила всю работу начиная с 23 марта.

Однако некоторые эксперты предполагают, что приостановка работу компании может носить более затяжной характер.

ESA

Европейское космическое агентство (European Space Agency, ESA) 24 марта объявило о том, что из-за эпидемии коронавируса четыре миссии агентства будут временно приостановлены.

В своем сообщении агентство заявило, что космический корабль Cluster на орбите Земли, расположенные на орбите Марса Trace Gas Orbiter и Mars Express, а Solar Orbiter, были переведены в режим ожидания, а все научные исследования на них временно прекращены.

Однако другие миссии, которые также требуют значительного участия сотрудников, такие как космический корабль BepiColombo, который направляется на орбиту Меркурия, продолжат работу.

Rocket Lab

Американская компания Rocket Lab, которая запустила ракету Electron из Новой Зеландии, отложила следующий запуск, запланированный на 30 марта, из-за эпидемии коронавируса.

Virgin Orbit

Американская компания Virgin Orbit, расположенная в штате Калифорния, которая планирует в ближайшем будущем запускать ракеты в космос, заявила, что отправила всех своих сотрудников на неделю на удаленную работу, следуя рекомендациям правительства.

Однако в самой компании отмечают, что это, скорее всего, окажет влияние на сроки запуска ракет.

SpaceX

Компания Илона Маска продолжает работать, что вызвало критику на фоне противоречивых заявлений Маска, в которых он несколько преуменьшил опасность эпидемии.

SpaceX запустила шестую миссию Starlink. В итоге, общее число спутников на орбите дошло до 360.

Тем не менее, следующая миссия компании, запланированная на 30 марта, была отложена на неопределенное время из-за эпидемии коронавируса.

Кроме того, согласно последним сообщениям, два сотрудника компании SpaceX получили положительный результат теста на коронавирус, что привело к тому, что компания отправила ряд сотрудников на удаленную работу.

OneWeb

Британская спутниковая компания OneWeb сталкивается с большими проблемами. На прошлой неделе компания подала заявление о банкротстве в суд американского штата Нью-Йорк.

И если ранее OneWeb планировала создать группировку спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли, то в настоящий момент эти планы оказались под ударом.

Отмечается, что спутники компании запускаются российскими ракетами-носителями “Союз” с космодромов Байконур, Восточный и Куру.

Роскосмос

Как сообщают СМИ, российская компания Роскосмос может пересмотреть планы запусков в 2020 году из-за эпидемии коронавируса.

При этом отмечается, что планы на 2020 год у компании были более масштабные – количество запусков почти вдвое больше, чем в 2019 году.

Тем не менее, глава компании Дмитрий Рогозин планирует провести ряд совещаний, в рамках которых, вероятно, будет пересмотрен график запусков.