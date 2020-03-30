“Негодяйское поведение”: в Башкортостане чиновник скрыл поездку в Доминикану

30.03.2020, 10:10, Новости дня

В Башкортостане глава сельского поселения Ермолаевское скрыл факт поездки в Доминиканскую Республику и проигнорировал требование главного санврача Российской Федерации о 14-дневной самоизоляции. Об этом сообщает ГТРК "Башкортостан" со ссылкой на главу региона Радия Хабирова. Выяснилось, что чиновник вместе со своей женой выходили на работу на протяжении целой недели. Супруга при этом является врачом и все это время вела прием пациентов.

"Это абсолютно негодяйское поведение, с такими людьми нужно расставаться. Своим бессовестным поведением в отношении окружающих, он подставил под удар и нас. Как мы может требовать чего-то от людей, если у нас работают такие чиновники. С этим человеком мы однозначно будем прощаться, чтобы его даже близко не было в органах муниципальной и государственной власти", — сообщил Радий Хабиров.

Напомним, на данный момент в Башкортостане зарегистрировано 5 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, все заболевшие вернулись из заграничных поездок.

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ГТРК "Башкортостан"