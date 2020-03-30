 

Ольга Бузова раскритиковала москвичей за поездки на шашлыки в карантин

30.03.2020, 10:09, Разное

Российская телеведущая и популярная исполнительница Ольга Бузова находится на карантине в Москве. При этом она подвергла критике горожан, которые жарят шашлыки на улице, а не сидят дома.
О подготовке к карантину Ольга Бузова пояснила на своей странице в популярном мобильном приложении. Ей пришлось весь день прибираться в собственной квартире, чтобы уютно пребывать там в течение нескольких дней. Ведущая скандальной передачи «Дом-2» приобрела в магазине большое количество провизии для себя и домашних питомцев. При этом она совсем забыла о средствах гигиены, а сама эпидемия коронавируса два раза довела ее до слез. Всех остальных возлюбленная блогера Давида Манукяна призвала не печалиться и оставаться дома.

Ольга Бузова раскритиковала людей, которые не соблюдают правил карантина и отправились на шашлыки. Она удивлена тому, что жители российской столицы посчитали карантин временем беспечного отдыха и возможностью проводить гуляния. Отечественная знаменитость рада введению карантина, так как отдельные лица не осознают, что просто так покидать родное жилище нельзя без надобности.



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