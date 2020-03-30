В США супруги прожили вместе 65 лет и умерли в один день от коронавируса

30.03.2020, 10:08, Новости дня

Супруги из американского города Чикаго (штат Иллинойс) прожили в браке 65 лет и умерли с разницей в несколько часов после заражения коронавирусом. Об этом сообщил их внук Стивен Нэш.

В сообщении Нэша в Twitter говорится, что у супругов остались шестеро детей и 18 внуков.

Ранее в понедельник стало известно, что американский музыкант Алан Меррилл, написавший знаменитую песню I Love Rock’n’Roll, умер в Нью-Йорке в возрасте 69 лет от заболевания, вызванного новым коронавирусом.

В США, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, зафиксировано более 143 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, умерли около 2,5 тыс. человек.

По данным ВОЗ, общее число заразившихся коронавирусом в мире составило 634 тыс. 835 человек, число жертв приблизилось к 30 тыс. человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.