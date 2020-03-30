 

МВД обвинило в хищении у молодежных организаций двух сотрудников аппарата ЛДПР

30.03.2020, 10:08, Новости дня

Полиция предъявила обвинение двум сотрудникам аппарата ЛДПР в хищении денег молодежных организаций, сообщили в пресс-центре МВД.

«В августе 2018 года следователем <…> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») по факту хищения денежных средств молодежных организаций, подконтрольных ЛДПР. Впоследствии обвинения в совершении преступления предъявлены двум сотрудникам аппарата ЛДПР», – передает ТАСС сообщение МВД.

По данным ведомства, уголовное дело о хищении денег у молодежных организаций, подконтрольных ЛДПР, возбудили еще в августе 2018 года. При этом сумма похищенного не называется.

«Обвиняемые на протяжении всего периода расследования настаивали на проведении очных ставок с сыном Жириновского – депутатом Госдумы Игорем Лебедевым, так как, с их слов, якобы похищенные деньги они тратили по его указанию», – передает РИА «Новости» сообщение полиции.

В МВД отметили, что при этом сам Лебедев «категорически отказывался от очных ставок с обвиняемыми», в итоге уголовное дело передали в прокуратуру на утверждение обвинительного заключения, не проводя очных ставок.

«Однако [сейчас дело] возвращено [следователю] из-за вышеуказанных пробелов в расследовании, а также ввиду необходимости проведения еще одной судебно-бухгалтерской экспертизы», – отмечается в сообщении.



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