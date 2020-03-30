В ЕС обвинили Россию в «дезинформации» о коронавирусе

30.03.2020, 9:53, Новости дня

Три члена фракции Европарламента «Зеленые/Европейский свободный альянс» от ФРГ призвали руководство Европейского союза заняться якобы имеющей место «дезинформацией» со стороны РФ по поводу COVID-19.

В письме парламентариев говорится, что они «серьезно обеспокоены текущими дезинформационными и пропагандистскими усилиями, особенно со стороны Китая и России», передает РИА «Новости».

По мнению парламентариев, со стороны РФ и Китая якобы «предпринимаются попытки подорвать ЕС и посеять недоверие среди местного населения и европейских соседей по отношению к ЕС, его демократическим ценностям и институтам».

Авторы текста, члены Европейского парламента от Германии Сергей Лагодинский, Александра Геесе и Виола фон Крамон-Таубадель, на протяжении всего письма ни разу не приводят ни одного конкретного случая этой «дезинформационной деятельности». Парламентарии цитируют «недавние заключения» подразделения ЕС East StratCom Task Force и говорят о том, что эти выводы указывают на их точку зрения.

Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала ранее, что обвинения Евросоюза в адрес РФ о якобы распространении фейков о коронавирусе являются дезинформацией. Она указала на то, что претензии к РФ не подкрепляются никакими доказательствами.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что Россия, Китай и Иран якобы распространяют фейки о коронавирусной инфекции, которые направлены «на дискредитацию действий американских властей для борьбы с заболеванием». Сенатор Алексей Пушков призвал главу Госдепартамента США «не валить с больной головы на здоровую».

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.