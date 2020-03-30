Дорожную карту по развитию сетей 5G создали в РФ

30.03.2020, 9:53, Новости дня

Дорожная карта по развитию сетей пятого поколения разработана, она включает все ключевые аспекты, в том числе кадровый вопрос и создание оборудования, сообщил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

«Дорожная карта по развитию сетей связи 5G и оборудования для них уже разработана. Она содержит комплекс взаимосвязанных мероприятий по развитию технологии, науки и кадров, а также экспортного потенциала. Охватывает все ключевые аспекты, включая разработку оборудования, подготовку кадров. А также разработку и согласование нормативно-правовых актов, вопросы информационной безопасности, развитие сервисов и услуг на базе мобильных сетей связи 5G», – цитирует РИА «Новости» Евтушенко.

По его словам, чтобы предпринимать дальнейшие действия в части разработки отечественного оборудования, необходимо утвердить дорожную карту на правительственном уровне. «Мы рассчитываем, что это произойдет в ближайшее время», – отметил собеседник агентства.

Евтушенко заявил, что важным и пока не решенным вопросом остается вопрос радиочастот.

«К сожалению, на сегодняшний день отсутствует согласованное решение, в каких диапазонах частот развивать 5G. Мы ожидаем принятия соответствующих актов и в части выбора диапазона, и в части обеспечения использования отечественного оборудования. Надеемся, что регуляторы в области связи смогут решить этот вопрос», – сказал он.

Говоря о создании оборудования и разворачивании сетей связи, Евтушенко сообщил, что в Ростехе обозначили срок завершения всех опытно-конструкторских работ (ОКР) – конец 2022 года.

«По итогам этих ОКР будет создан набор технических средств, инфраструктуры для сетей пятого поколения. После чего будет возможно массовое разворачивание таких сетей. Планируется, что оно начнется с 2023 года. К 2024 году доля отечественных решений в мобильных сетях оператора, в том числе в сетях связи 5G, по нашим оценкам, составит 20%», – резюмировал Евтушенко.

В октябре вице-премьер Максим Акимов сообщил, что диапазон частот 3,4-3,8 ГГц остается приоритетным для развития сети 5G в России.