 

Ученые США и Китая 5 лет назад предупреждали о возможной пандемии COVID-19

30.03.2020, 9:53, Разное

Этапы возможного возникновения будущего SARS-CoV-2 исследователи США и Китая предвидели еще пять лет назад. В 2017 году была обнаружена вероятность реализации страшного сценария, но предупреждения вирусологов так и не были услышаны.
Постепенное накопление мутаций вируса летучих мышей уже тогда предвещало появление нового вируса, когда доктор Ши Чженьли-ли из Уханьского института вирусологии нашла подтверждение этому. В популяции животных в пещере Юньна́ни, провинции на юге Китая, сформировались все условия для «нападения» на людей. Именно д-р Ши и установит диагноз первой жертвы новорожденного COVID-19. Потребуются титанические усилия, чтобы приостановить его шествие по стране. Удержать на определенной территории чрезвычайно опасный вирус не удалось, и он начал действовать по всему миру. Произошло то, о чем вместе с китайскими коллегами говорил эпидемиолог Майкл Остерхолм. Ученые называли SARS и MERS, два предыдущих вида коронавируса, ставших причиной суммарно 40% смертности, началом большого пути. Продолжающаяся мутация нового SARS-CoV-2 также не обнадеживает ученых, пишут «Аргументы недели».



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