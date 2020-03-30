Автор хита I Love Rock’n’Roll умер от коронавируса в США

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30.03.2020, 9:48, Новости дня

Американский музыкант Алан Меррилл, написавший знаменитую песню I Love Rock’n’Roll, умер в Нью-Йорке в возрасте 69 лет от заболевания, вызванного новым коронавирусом, сообщила газета «Хилл» со ссылкой на заявление дочери рок-исполнителя Лоры Меррилл.

«Коронавирус унес жизнь моего отца», – передает ТАСС ее слова.

На фоне общего роста числа умерших в США из-за распространения пандемии Лора Меррелл призвала американцев всерьез отнестись к соблюдению мер по борьбе с коронавирусом.

«Оставайтесь дома. Если не ради себя, то ради других. Ради моего отца», – сообщила она.

Песня I Love Rock ‘n’ Roll была написана Аланом Мерриллом в 1975 году, когда он выступал в составе британской рок-группы Arrows. Всемирную известность композиция получила в 1982 году, когда американская рок-певица Джоан Джетт записала на нее кавер. Новая версия песни стала настолько популярной среди слушателей, что в итоге достигла первой строчки хит-парада Billboard Hot 100, которую она удерживала на протяжении семи недель.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

Всемирная организация здравоохранения сообщила в понедельник, что в мире число жертв коронавируса достигло 29 тыс. 957 человек. За сутки выявлено более 63 тыс. новых случаев заражения, 3 тыс. 464 человека умерли. Общее число заразившихся – 634 тыс. 835 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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