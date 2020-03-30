 

“Все хуже и хуже”: заболевшая коронавирусом модель высказалась о жутком симптоме

30.03.2020, 9:40, Разное

Красавица рассказала, что первым заболел ее партнер: она решила, что это обычная простуда. Интан и ее молодой человек не стали отлеживаться и отправились кататься с друзьями
на лыжах. На склоне стало плохо модели: она почувствовала слабость, ей было тяжело дышать.

На следующий день болезнь начала развиваться: Интан постоянно кашляла. Еще через некоторое время модель заметила, что из легких доносится странный звук при дыхании. Только это побудило ее обратиться ко врачу.

Что удивительно, медик тоже списал все на обычную простуду, хотя симптомы очень похожи на коронавирус. Только после второго обращения в больницу Интан решили проверить на COVID-19 – тест дал положительный результат.

“Я думала, что это обычная простуда, но мне становилось все хуже и хуже”, – заявила модель в беседе с корреспондентом Daily Star.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 29 Мар 2020 в 10:43 PDT

Девушку и ее молодого человека госпитализировали. Интан советует всем соблюдать меры безопасности при эпидемии и учитывать то, что симптомы коронавируса можно легко спутать с простудой.



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