 

Заразившегося коронавирусом Пласидо Доминго выписали из больницы

30.03.2020, 9:40, Разное

Испанский оперный певец Пласидо Доминго был выписан из больницы в Мексике в минувшее воскресенье, 29 марта. Ранее у артиста выявили новый тип коронавируса COVID-19.

Сейчас певец находится в своем доме в мексиканском городе Акапулько. Состояние знаменитости оценивается как стабильное, передает “Москва 24” со ссылкой на зарубежные СМИ.

22 марта Пласидо Доминго рассказал на своей странице в соцсети “Фейсбук”, что он заразился коронавирусом. Позднее стало известно, что из-за осложнений, вызванных болезнью, артиста госпитализировали.



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