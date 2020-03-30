Ощущение, когда на тебя смотрят, это доказательство существования экстрасенсорики?

30.03.2020, 9:37, Разное

На протяжении веков огромное число людей сообщали о том, что они ощущали, когда на них смотрят, даже когда они не могли увидеть того, кто делает это.

Это явление с одной стороны многими воспринимается как нечто обыденное, с другое оно входит в то, что принято называть экстрасенсорным восприятием, что входит в понятие сверхспособностей человека.

Не удивительно, что подобный феномен в разное время интересовал исследователей паранормальных явлений (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Первым им заинтересовался психолог Титченер в 1898 году и тогда же провел эксперимент на своих студентах. Его подопечные и правда сообщали о том, что ощущали как на них что-то смотрит, при этом не видя смотрящего и не зная об эксперименте заранее.

Увы, работа Титченера прошла почти незамеченной и в следующий раз подобным явлением настолько же сильно заинтересовались лишь спустя 80 лет.

Это был парапсихолог Руперт Шелдрейк, который тоже решил провести исследования, чтобы проверить как это работает. Эксперименты, проведенные им, подняли полемику по этому вопросу на новый уровень и дало этому феномену некоторое ощущение доверия у широкого круга лиц.

В одном их экспериментов Шелдрейк прятался в декорациях британского телевизионного шоу-викторины, транслируемого каналом ВВС, и в определенные моменты внимательно наблюдал за зрителями в студии, уставясь в их спины. Эти моменты были отсняты на камеру его ассистентами и результаты всех поразили.

Выяснилось, что в те моменты, когда Шелдрейк смотрел на людей из своего укрытия, эти люди начинали беспокоиться и оглядываться назад, пытаясь высмотреть в темноте то, что вызывало у них ощущение дискомфорта. Они при этом даже не понимали толком, что именно они ощущают.

Этот эксперимент подвел к выводу, что существует некий механизм, чья работа еще не понята, который позволяет людям определять, когда какое-то живое существо, недоступное их глазу, следит за ним.

Когда Шелдрейк обнародовал результаты своего эксперимента, он тут же прогнозируемо столкнулся со множеством критиков. При этом его открытие похоже связано с эволюцией и теорией о выживании.

В дикой природе, если хищник смотрит на вас, вам было бы очень полезно иметь некий механизм определения того, что рядом с вами находится хищник, который где-то скрывается и ищет момент для нападения. Люди, у которых подобное чувство было менее развитым, вероятно становились легкой добычей, а те, которые четко ощущали "взгляд в спину", ранее начинали тревожиться и поэтому имели возможность спастись, выживали. Вероятно, именно поэтому подобный механизм сейчас так широко распространен у людей.

Позже другими исследователями был выделен так называемый Психический эффект смотрящего (она же скопаестезия – scopaesthesia), при этом данное явление все еще считается недоказанным и существует на том же уровне, что телепатия или телекинез.

Дело в том, что далеко не всегда эксперименты со "взглядом в спину" (которые во проводились и до и после Шелдрейка, а также проводятся до сих пор) доказывают существование этого самого чувства. Иногда никто из присутствующих в зале вообще не ощущает этого взгляда.

По предположению некоторых ученых, возможное объяснение подобного чувства может скрываться в сложной работе нашего мозга. Информация, которую мы видим глазами, составляет лишь некоторую часть той информации, которую мы получаем при восприятии мира. Наш мозг также обрабатывает звуки, запахи, движение воздуха и другие моменты. И может быть именно эти факторы и дают нам сигнал о том, что позади нас кто-то стоит.

Есть также еще одно объяснение, которое основывается на строении зрительной системы. В 1974 году исследователь Ларри Вейскрантс обнаружил, что иногда люди, потерявшие зрение (при сохранности глаз), могут каким-то образом реагировать на визуальные раздражители, в том числе улавливали момент, когда на них смотрят.

Это происходило редко, однако происходило, и вероятно, что мозг все-таки обрабатывал неким образом поступающую через глаза информацию, хотя визуально человек ничего не видел. Результаты сканирования показали, что при этом активизируется так называемое миндалевидное тело, отвечающее за формирование и распознавание эмоций.

Но что делать, если смотрят на спереди, а сзади? Тут ведь уже никак не объяснить работой миндалевидного тела. Однако исследователи уверяют, что глаза человека могут улавливать много информации периферическим зрением (краем глаза), то есть теоретически можно "поймать" и "взгляд в спину".