Губерниев раскритиковал Резцову за нарушение карантина

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30.03.2020, 9:30, Новости дня

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал трехкратную олимпийскую чемпионку Анфису Резцову за нарушение режима самоизоляции на фоне пандемии коронавируса.

Ранее Резцова сообщила, что не соблюдает карантин и навещает родственников. По ее мнению, люди, которые ездят на шашлыки в нынешней ситуации, «никому не мешают».

Губерниев назвал позицию Резцовой «совершенно несуразной». «Она говорит, что ей плевать на карантин. Ее позиция в данном случае выглядит просто омерзительно. И таких людей, безусловно, надо призывать к ответственности», – передает РИА «Новости» слова Губерниева.

Он напомнил, что главное на данный момент – «выполнять все, что предписано», при этом каждый человек должен начинать с себя.

«Над человечеством, действительно, серьезная угроза. А вам, Резцова, должно быть как минимум стыдно за все те страшные слова, которые вы сказали публично», – заключил Губерниев.

Президент Владимир Путин 25 марта выступил на тему ситуации с китайским коронавирусом в РФ и заявил, что в стране удается сдержать широкое и стремительное распространение болезни. Он также объявил, что следующая неделя для россиян будет нерабочей с сохранением зарплаты.

Всемирная организация здравоохранения сообщила в понедельник, что в мире число жертв коронавируса достигло 29 тыс. 957 человек. За сутки выявлено более 63 тыс. новых случаев заражения, 3 тыс. 464 человека умерли. Общее число заразившихся – 634 тыс. 835 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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