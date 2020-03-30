Смартфон Honor 30 может выйти с камерой на 50 Мп

30.03.2020, 9:30, Разное

Новый смартфон Honor 30 получил флагманскую камеру с главным датчиком на 50 Мп. На это указывает обнародованная схема устройства от @OnLeaks.

Флагманская камера предстоящего мобильного аппарата Honor 30 будет иметь общие черты с ранее вышедшим девайсом Huawei P40. Согласно имеющимся данным, у устройства появится квадратный выступ на задней стороне с тремя датчиками. Главный модуль получил разрешение на 50 Мп, он способен объединять четыре пикселя в один благодаря механизму Quard Bayer.

Второй модуль на 12 Мп, он тоже поддерживает соединение пикселей. Еще один модуль на 8 Мп, обладающий трехкратным масштабированием. Возможно, тройная основная камера поддерживает технологию Huawei с автоматической фокусировкой Octo Pixel. Внешне новинка напоминает модификацию 30S, которая выйдет на рынок с процессором Kirin 820 5G. Официальная презентация смартфона ожидается 30 марта.

Honor как отдельный бренд китайской корпорации Xiaomi появился в 2013 году. Он изготовляет ориентированные на молодое поколение смартфоны, наушники, ноутбуки и прочую технику. Собственную продукцию фирма продает через свои сайты, а отдельные продукты можно купить в физических точках.