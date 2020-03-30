 

Самоизоляция для всех. Но без карантина и ЧП

30.03.2020, 9:26, Новости дня

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал логичным решение властей Москвы и Подмосковья распространить режим обязательной самоизоляции на всех граждан. Председатель правительства на совещании с вице-премьерами призвал регионы проработать введение аналогичных мер.

Сегодня он заявил, что главная задача властей сейчас — работать на опережение, чтобы минимизировать распространение коронавируса COVID-19.

– Шаги, которые предпринимаются (в Москве и Подмосковье),— это логичное продолжение политики президента и правительства по борьбе с коронавирусом,— отметил он.

Михаил Мишустин также сообщил, что правительство одобрило инициативу о введении административной ответственности за нарушение режима карантина.

– Мы делаем все, чтобы люди могли с достаточным комфортом провести ее дома в режиме самоизоляции, а те, кому ответственности не хватает, не имели возможности распространить этот опасный вирус и заражать им других,— добавил премьер.

С 30 марта в Москве и Подмосковье покидать квартиру можно для обращения за экстренной медицинской помощью, похода в магазин или аптеку, выгула питомца или чтобы выкинуть мусор. Также разрешается выйти из дома для поездки на работу (если вы обязаны ходить на нее). Власти Москвы пообещали, что в течение недели в столице заработает система контроля за соблюдением самоизоляции. Планируется, что в ближайшие дни выходить из дома в городе можно будет только при наличии спецпропуска.

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса COVID-19 в Мурманской области также сообщил, что сегодня, 30 марта, с 12:00 режим обязательной самоизоляции распространяется на всех жителей региона.



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