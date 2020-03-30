Эпидемиолог предсказал возвращение пандемии коронавируса осенью

30.03.2020, 9:16, Новости дня

Пандемия коронавируса может вернуться осенью, если принимаемые государствами меры снизят число заболевших до начала лета, сообщил сербский эпидемиолог, доктор Зоран Радованович.

«Если бы не предпринятые меры, этот подъем стал бы более резким. Социальное дистанцирование, изоляция и поиск тех, кто был в контакте с больными, служат тому, чтобы давление на систему здравоохранения было более равномерным. Таким образом, все тяжелые больные могут попасть на аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и в отделения интенсивной терапии. Иначе бы они сейчас лежали у нас по больничным коридорам», – передает РИА «Новости» слова Радовановича.

По его словам, невозможно совсем остановить пандемию. Но ее можно «растянуть по времени». Известный сербский эпидемиолог ожидает, что если к наступлению лета интенсивность распространения коронавируса ослабнет до единичных случаев, то к осени может «начать резко увеличиваться число больных».

«Скорее всего, во всем регионе до конца апреля будут действовать меры изоляции. Если до того времени рост заболеваемости снизится, меры будут ослаблены. И тогда неизвестно, произойдет ли очередной подъем пандемии уже в мае-июне или он будет отложен до поздней осени. Так, например, эпидемия SARS продолжалась до июля 2003 года, но новый коронавирус не обязательно должен этому следовать», – подчеркнул он.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

Всемирная организация здравоохранения сообщила в понедельник, что в мире число жертв коронавируса достигло 29 тыс. 957 человек. За сутки выявлено более 63 тыс. новых случаев заражения, 3 тыс. 464 человека умерли. Общее число заразившихся – 634 тыс. 835 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.