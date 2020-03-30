 

Мишустин рассказал о поддержке бизнеса в период пандемии

30.03.2020, 9:16, Новости дня

Правительство в первую очередь в нынешней ситуации будет оказывать поддержку самым пострадавшим отраслям, среди них и транспортная, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он заявил, что все платежи по уже взятым кредитам малого и среднего бизнеса будут перенесены на полгода. Кроме того, правительство готовит меры поддержки для компаний, работающих в сферах культуры, физической культуры, бытовых услуг, передает РИА «Новости».

Также Мишустин подписал постановление о мониторинге Минпромторгом экономической ситуации в системообразующих организациях.

Ранее в понедельник Мишустин сообщил, что правительство ужесточает ответственность за нарушение карантина, соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) одобрены.

Напомним, ранее на сайте Кремля был опубликован перечень поручений президента Владимира Путина по итогам обращения в связи с распространением коронавирусной инфекции на территории страны. В частности, глава государства поручил дать возможность субъектам малого и среднего бизнеса перенести график платежей по кредиту на другой срок.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.02 / Провокация накануне Совбеза ООН: Киев открыл артобстрел по республикам Донбасса

13.02 / “Никуда не смыться”. Вышел клип Machete. Видео

09.02 / Грэм: Джулиани должен передать собранные в Украине материалы в Минюст

13.02 / В Полтавской ОГА заявили, что предлагают инвесторам два участка для добычи нефти и газа

04.03 / За сутки коронавирусом по всему миру заразились почти 2 тыс. человек

03.02 / Independent – вымирающий город в Италии продаёт дома за €1

12.03 / Власти Китая заявили о прохождении пика эпидемии коронавируса

18.02 / Отца заподозрили в убийстве четырехмесячной дочери утюгом в Самарской области

04.03 / Зеленский использует скамью запасных для смены правительства

24.03 / Дональд Трамп: США создавались не для того, чтобы в них всё позакрывалось

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска