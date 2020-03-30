В Сирии зарегистрирована первая жертва коронавируса

30.03.2020, 9:10, Новости дня

В Сирии зарегистрирован первый случай смерти от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

29 марта в одной из больниц Сирии умерла женщина. В ведомстве сообщили, что женщина скончалась сразу же после госпитализации. Проведенный анализ выявил у нее COVID-19.

В Сирии зарегистрировано четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Так, число заболевших COVID-19 достигло девяти.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 30 марта коронавирусной инфекцией в мире заразилось 722 435 человек. Число жертв COVID-19 достигло 33 997, выздоровели 151 991 человек.