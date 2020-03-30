Коронавирусную инфекцию выявили у советницы Нетаньяху, она встречалась с премьером три дня назад

30.03.2020, 9:10, Новости дня

В Израиле коронавирусом заразилась советница премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Есть опасения, что она могла заразить главу правительства страны. Об этом сообщило издание Times of Israel.

Тест у советницы Нетаньяху по делам ультраортодоксальной общины Ривки Палух взяли после того, как COVID-10 заболел ее муж.

Еще 26 марта Палух участвовала в нескольких заседаниях с участием представителей различных министерств, в тот день она также встречалась с Нетаньяху.

В канцелярии премьера сказали, что на встречах он соблюдал дистанцию.

Источники в офисе Нетаньяху сообщили, что премьер-министр и другие чиновники, вероятно, отправятся на 14-дневный карантин.

В случае заражения коронавирусной инфекцией 70-летний Нетаньяху будет считаться пациентом высокого риска, как и 64-летня Палух, пишет издание.

По состоянию на вечер 29 марта в Израиле было зарегистрировано 4247 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции и 15 летальных случаев. По данным минздрава страны, 78 пациентов находятся в тяжелом состоянии, а 59 – на аппаратах искусственной вентиляции легких.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.