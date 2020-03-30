 

Цена на нефть WTI опустилась ниже $20 за баррель впервые с 2002 года

30.03.2020, 9:10, Новости дня

Цена на нефть марки WTI опустилась ниже $20 за баррель впервые с 2002 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Ночью баррель нефти WTI торговался на уровне $19,98, сейчас – $20,6.

По данным торгов на лондонской бирже ICE, цена нефти барреля Brent с поставкой в мае упала до $23,39. Июньские фьючерсы торгуются на уровне $26,73.

Падение цен на нефть продолжается с начала марта. Главной причиной стало то, что Россия и Организация стран – экспортеров нефти не смогли договориться по поводу новых ограничений уровня добычи нефти. К 9 марта стоимость нефти Brent обрушилась на 30% – до $33 за баррель, что стало максимальным дневным падением с 1991 года, когда началась война в Персидском заливе. Вечером 18 марта стоимость нефти Brent обвалилась до 17-летнего минимума – $25,4 за баррель.

На фоне неудачных переговоров Саудовская Аравия, по данным источников Bloomberg, решила “вступить в тотальную ценовую войну” и нарастить добычу с 9 млн до 12 млн баррелей в сутки. Это, как полагают опрошенные агентством аналитики, “приведет к хаосу на рынке нефти”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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