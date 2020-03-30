 

Самую дорогую «Оку» в РФ продают за 87 000 рублей

30.03.2020, 9:09, Разное

На сайте Avito появилось объявление о продаже самой дорогой малолитражной «Оки» без тюнинга. Владелец просит за данный автомобиль 87 тысяч рублей.
Как передает iReactor, автомобиль являет собой проверенный и антикризисный вариант, который стоит дешевле топового смартфона. Продавец заявил, что «Ока» не имеет ржавчины, потому как хранилась бережно в гараже. Автопробег машины составляет менее 150 тысяч километров за временной период с 2003 года.

Хозяин транспортного средства заверил потенциальных покупателей, что «Ока» использовалась только в летнее время, за этот срок ее пробег не превысил 100 километров. Другим преимуществом является показатель годового налога: он минимальный и равен менее 1000 рублей. Из новшеств стоит отметить присутствие удобных сидений. Продавец, несмотря на приемлемую стоимость, готов торговаться.



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