Мишустин одобрил ужесточение ответственности за нарушение карантина

30.03.2020, 9:08, Новости дня

Правительство ужесточает ответственность за нарушение карантина, соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) одобрены, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Мишустин назвал логичными инициативу мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Московской области Андрея Воробьева по ограничению передвижения граждан в условиях распространения коронавируса, передает РИА «Новости».

Премьер отметил, что принятые в столичном регионе меры продолжают действия федеральных властей.

Он попросил регионы обратить внимание на меры, принятые в Москве и области, и проработать введение аналогичных мер у себя.

Также Мишустин призвал сделать все, чтобы люди провели комфортно начавшуюся неделю, объявленную в РФ выходной.

В воскресенье мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым с 30 марта режим самоизоляции будет действовать в отношении всех жителей города вне зависимости от возраста. При этом заболевшие коронавирусом будут получать противовирусные препараты бесплатно.

По данным ВОЗ, общее число заразившихся коронавирусом в мире составило 634 тыс. 835 человек, число жертв приблизилось к 30 тыс. человек. В РФ выявлено 1 тыс. 534 случая заражения в 65 регионах, из них больше тысячи – в Москве. Выздоровели 64 человека.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.